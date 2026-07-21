Черноземье 21.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 22 июля Австралийский доллар 55,0585 Английский фунт 105,5766 Белорусский рубль 27,1569 Гонконгский доллар* 10,0171 Дирхам ОАЭ 21,3898 Доллар США 78,5540 Евро 89,7558 Индийская рупия** 81,6114 Казахстанский тенге** 16,7037 Канадский доллар 55,8944 Китайский юань 11,6091 СДР 106,8036 Сингапурский доллар 60,8710 Турецкая лира* 16,6653 Украинская гривна* 17,5538 Шведская крона* 81,2637 Швейцарский франк 96,9443 Японская иена** 48,3379 *За 10. **За 100.