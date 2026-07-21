Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 22 июля

Австралийский доллар 55,0585
Английский фунт 105,5766
Белорусский рубль 27,1569
Гонконгский доллар* 10,0171
Дирхам ОАЭ 21,3898
Доллар США 78,5540
Евро 89,7558
Индийская рупия** 81,6114
Казахстанский тенге** 16,7037
Канадский доллар 55,8944
Китайский юань 11,6091
СДР 106,8036
Сингапурский доллар 60,8710
Турецкая лира* 16,6653
Украинская гривна* 17,5538
Шведская крона* 81,2637
Швейцарский франк 96,9443
Японская иена** 48,3379

*За 10. **За 100.