Депутат Зинчук предложил на пять лет ограничить выезд за границу бывшим чиновникам

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук подготовил законопроект об ограничении выезда за границу для бывших чиновников и депутатов. Документ появился в базе петербургского парламента 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат отметил, что изменения коснутся только «узкого круга лиц»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат отметил, что изменения коснутся только «узкого круга лиц»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Инициатива предполагает введение пятилетнего запрета на выезд из России после увольнения с госслужбы для бывших руководителей органов власти, членов Федерального собрания и депутатов региональных парламентов. По словам коммуниста Зинчука, мера должна снизить риск утечки сведений, связанных с государственной тайной.

Автор законопроекта отметил, что изменения коснутся только «узкого круга лиц», которые в период работы могли иметь доступ к закрытой информации. В пояснительной записке депутат также сослался на зарубежную практику ограничений для бывших государственных служащих.

Алексей Зинчук представляет КПРФ в петербургском парламенте с 2021 года. Депутат регулярно выступает с резонансными ограничительными инициативами, направленными, в том числе, на чиновников. Так, в 2025 году господин Зинчук предлагал запретить детям и супругам российских чиновников получать образование в «недружественных» странах, а самим госслужащим — владеть там недвижимостью. Ранее он также предлагал отправлять под арест за оскорбление учителей.

Карина Дроздецкая