Шесть автобусных маршрутов Ставрополя подорожают с 5 августа 2026 года

С 5 августа 2026 года пассажиры шести городских маршрутов Ставрополя будут платить за поездку от 60 до 70 руб. — перевозчики объяснили решение ростом цен на топливо. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Городской комитет по организации транспортного обслуживания населения Ставрополя получил уведомления от перевозчиков, работающих на шести муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Все они сообщают о намерении «скорректировать» плату за проезд начиная с 5 августа.

Новые ценники разделятся на два уровня. Билет за 60 руб. введут на четырех маршрутах: 31м (ул. Завокзальная — 9-я поликлиника), 32А (204-й квартал — 566-й квартал), 41 (Диагностический центр — ул. Чехова) и 47м (ул. Чехова — ЖК «Белый город»). Проезд по маршрутам 18 (6-я поликлиника — железнодорожный вокзал) и 27м (Рынок № 2 — п. Демино) обойдётся пассажирам дороже — 70 руб.

Главным основанием для пересмотра тарифов сами перевозчики называют удорожание топлива.

Все шесть маршрутов функционируют в режиме нерегулируемого тарифа: по действующему законодательству ни региональные, ни муниципальные власти не располагают инструментами для вмешательства в ценовую политику таких перевозчиков — стоимость поездки те определяют самостоятельно.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», правительство Ставропольского края приступает к реорганизации цепочки снабжения автозаправочных станций топливом. Соответствующее поручение губернатор Владимир Владимиров дал по итогам рабочего совещания в региональном кабинете министров. Для устранения системных перебоев в снабжении губернатор поручил профильным ведомствам выработать обновленную логистическую модель и выявить резервные мощности, способные компенсировать вынужденные простои нефтебаз. Конкретные сроки реализации этих мер в официальном сообщении не указываются.

Станислав Маслаков