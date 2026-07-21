Дончанина подозревают в незаконной покупке скрытого диктофона

В Зимовниковском районе отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года подозреваемый без соответствующей лицензии заказал в интернет-магазине цифровой диктофон, замаскированный под USB-накопитель. Судебная экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для негласного получения акустической информации. Купленный гаджет фигурант использовал в личных целях.

Дело возбуждено по материалам ФСБ России. Следственные действия продолжаются.

Константин Соловьев