В Ярославле стартовал ремонт флигеля усадьбы Полушкина

В Ярославле собственник начал проводить противоаварийные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Флигель хозяйственный с каретником», который примыкает к зданию присутственных мест на Советской площади. Об этом сообщили в правительстве области.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что московская компания «Сфера» в 2024 году выкупила здание присутственных мест для восстановления и открытия в последующем в нем гостиницы. В 2025 году она приобрела соседнее здание: оно было построено в 1896 году как одноэтажное хозяйственное строение усадьбы Полушкина. Позднее здание было надстроено вторым этажом, в советское время приспособлено под жилье. До продажи оно не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

«Состояние объекта требует серьезного вмешательства. В связи с этим собственником совместно с подрядной организацией принято решение провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчик уже получил разрешения на проведение таких работ»,— прокомментировала глава областной службы охраны объектов культурного наследия Светлана Охинцева.

Ранее компания «Сфера» подписала с банком ДОМ.РФ кредитное соглашение на 248 млн руб. для реставрации исторического флигеля. Как сообщили в правительстве области, флигель так же, как и здание Присутственных мест, будет приспособлен для гостиничного комплекса. В отеле, помимо номеров, будут несколько конференц-залов, VIP-переговорная, музыкальная гостиная, чайная комната, спа-зона, зона для фитнеса и ресторан на 200 мест. Полную реставрацию планируют завершить к 2030 году.

Алла Чижова