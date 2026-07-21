Директор строительной фирмы похитил свыше 80 млн рублей в КЧР

Черкесский городской суд приговорил 68-летнего генерального директора коммерческой организации к 4 годам лишения свободы за хищение свыше 80 млн рублей при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт объектов. Об этом сообщила прокуратура республики.

Фигурант дела занимал должность генерального директора коммерческой организации. В период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года он заключил четыре контракта на строительство объектов образования, капитальный ремонт моста и путепровода. При исполнении контрактных обязательств руководитель необоснованно сокращал расходы: использовал материалы, не предусмотренные проектной документацией, и нарушал проектные решения. Заказчикам при этом представлялись документы с недостоверными сведениями о выполненных работах и их стоимости.

Таким образом обвиняемый похитил свыше 80 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. В целях обеспечения возмещения ущерба на его имущество был наложен арест.

Суд, приняв доводы государственного обвинителя, назначил фигуранту наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Иск прокурора республиканской столицы о взыскании причинённого преступлением ущерба также удовлетворен.

Тат Гаспарян