Воронежский ДСК: главный строитель социальной инфраструктуры региона

На сегодняшний день ДСК реализует параллельно девять крупных государственных контрактов на строительство социально значимых объектов, закрывая одну из самых серьёзных ниш – возведение сложной инфраструктуры.

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Фактически Воронежский ДСК взял на себя роль главного инженера социальной инфраструктуры области, обеспечивая региону возможность выполнять национальные проекты точно в срок и без риска для бюджета.

Ситуация, при которой один частный застройщик берет на себя такой объем госзаказа, исключительна. Как правило, региональные компании выступают лишь субподрядчиками у федеральных игроков. Однако в Воронежской области аукционы часто проходят с единственным участником — местным ДСК, так как другие девелоперы не готовы брать на себя подобную ответственность.

Почему другие девелоперы не идут на госзаказ? Рынок жилищного строительства и рынок госзаказа требуют разных бизнес-моделей. Коммерческие застройщики обходят тендеры стороной из-за жестких условий:

Финансовая нагрузка. Для участия в торгах нужен серьезный уставной капитал и значительные оборотные средства. У региональных застройщиков деньги постоянно вложены в землю и стройматериалы; замораживать их под банковские гарантии они не могут.

Для участия в торгах нужен серьезный уставной капитал и значительные оборотные средства. У региональных застройщиков деньги постоянно вложены в землю и стройматериалы; замораживать их под банковские гарантии они не могут. Техническая сложность. Построить школу или радиологический корпус сложнее типовой многоэтажки. Коммерческим компаниям не хватает штата профильных инженеров для сборки сложной «начинки» таких зданий.

Построить школу или радиологический корпус сложнее типовой многоэтажки. Коммерческим компаниям не хватает штата профильных инженеров для сборки сложной «начинки» таких зданий. Маржинальность и финансовая дисциплина. В жилищном строительстве можно поднять цену квадратного метра. В госконтрактах цена твердая: если арматура подорожала на 30 % – это убыток застройщика. Государство требует строжайшей отчетности за каждый рубль, что подразумевает серьезный штат опытных бухгалтеров, аудиторов и экономистов.

В жилищном строительстве можно поднять цену квадратного метра. В госконтрактах цена твердая: если арматура подорожала на 30 % – это убыток застройщика. Государство требует строжайшей отчетности за каждый рубль, что подразумевает серьезный штат опытных бухгалтеров, аудиторов и экономистов. Отчетная документация. Одна из главных причин срыва сроков ввода соцобъектов – неспособность грамотно и своевременно подготовить документы для подтверждения работ. Готовый объект простаивает, компания получает кассовый разрыв и рискует попасть в реестр недобросовестных застройщиков.

Одна из главных причин срыва сроков ввода соцобъектов – неспособность грамотно и своевременно подготовить документы для подтверждения работ. Готовый объект простаивает, компания получает кассовый разрыв и рискует попасть в реестр недобросовестных застройщиков. Кадровый голод. Госконтракты требуют сертифицированных специалистов по охране труда, промбезопасности, геодезии высокого класса и руководителей с опытом бюджетной стройки. Найти и удержать их крайне сложно.

Госконтракты требуют сертифицированных специалистов по охране труда, промбезопасности, геодезии высокого класса и руководителей с опытом бюджетной стройки. Найти и удержать их крайне сложно. Репутационные риски. Срыв сдачи жилого дома неприятен, но решаем. Срыв открытия школы к 1 сентября — политический скандал регионального масштаба перед губернатором и федеральными властями.

Уровень компетенций воронежского ДСК подтвержден на федеральном уровне. Ключевой проект последних лет – радиологический корпус областного онкоцентра. Объект высшей категории сложности: стены имеют защиту от излучения (рассчитанную физиками-ядерщиками), перекрытия выдерживают многотонные ускорители частиц. Малейшая ошибка сделала бы лечение невозможным. ДСК реализовал проект безупречно и в срок. Качество работ было отмечено лично Президентом России Владимиром Путиным во время онлайн-открытия объекта.

Портфель ответственности

Сегодняшняя загрузка ДСК подтверждает статус системообразующего партнера региона. Девять параллельных госконтрактов включают образовательные кампусы, поликлиники и спорткомплексы.

Ключевые соцобъекты ДСК:

Образование: мегашкола в Шилово на 2 000 учеников площадью 40 000 кв. м, (ввод август 2026); детская школа искусств на Московском проспекте на 1 400 мест (ввод август 2027); детский сад в «Экодеревне» в пос. Лушниковка Бобровского района Воронежской области на 240 мест (ввод лето 2027).

В этом году по программе муниципально-частного партнерства (МЧП) городу будут переданы два встроенно-пристроенных детсада в ЖК «Задонье» и «Яблоневые сады», построенные и укомплектованные ДСК.