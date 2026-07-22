Сегодня исполняется 60 лет актеру, режиссеру Ивану Охлобыстину

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Иван Охлобыстин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер и продюсер Федор Бондарчук:

— Дорогой Иван Иванович! Кажется, только вчера мы с тобой на крыше общаги ВГИКа давали друг другу клятву, что снимемся вдвоем в трех фильмах во что бы то ни стало. И ведь все сбылось: в «Даун Хаусе», «Восьми с половиной долларах» и «Арбитре» работали вместе, и это было неповторимое время и чудесный опыт! Не буду считать, сколько лет прошло с той клятвы, а просто поздравлю тебя с юбилеем! И пожелаю нам обоим — и безо всяких обещаний — поработать на общих проектах еще. И не раз и не два. С днем рождения, Ванечка!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»