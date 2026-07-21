Владимиров поручил решить проблему с топливом на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в соцсетях о сложностях с обеспечением региона топливом. По его словам, топливные компании прекращают отгрузку ГСМ в периоды действия режима беспилотной опасности, что нарушает логистику и задерживает доставку горючего на автозаправки.

Глава региона поручил краевому Минпрому разработать меры по исправлению ситуации.

Отдельно на совещании обсудили снабжение топливом аграриев в период уборки урожая. Владимиров отметил, что у крупных производителей запасы горючего достаточные, однако малые сельхозпредприятия испытывают трудности со своевременным получением топлива. Для решения этой проблемы губернатор поручил краевому Минсельхозу привлечь второго регионального оператора.

Тат Гаспарян