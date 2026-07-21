На автозаводе в Шушарах начали выпуск нового седана TENET A8

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах началось серийное производство седана TENET A8 по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль будут выпускать на предприятии, которое ранее прошло техническое переоснащение

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Автомобиль будут выпускать на предприятии, которое ранее прошло техническое переоснащение

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Автомобиль будут выпускать на предприятии, которое ранее прошло техническое переоснащение. Производство организовано с использованием автоматизированных линий и роботизированных комплексов.

По данным производителя, модель адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям: кузов получил дополнительную антикоррозийную обработку, включая защиту днища и скрытых полостей. TENET A8 оснащается бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра.

С запуском новой модели производственная площадка в Шушарах выпускает автомобили трех российских брендов — JELAND, ESTEO и TENET.

Карина Дроздецкая