МТС заблокировал более 11 млн нежелательных вызовов абонентам в Дагестане

МТС совместно с аналитиками сервиса «Защитник» установили, кто чаще всего становится жертвой телефонных мошенников в Дагестане. В первом полугодии в половине случаев злоумышленники звонили мужчинам в возрасте до 35 лет с небольшим заработком.

Основной инструмент обмана — предложения лёгкого и быстрого дохода, выгодных вкладов или инвестиций. Опасность схемы с лжеинвестициями состоит в том, что жертва передаёт средства и может долго не осознавать, что попала в ловушку. На долю звонков с предложением лёгкого заработка пришлось 29% от общего числа выявленных мошеннических вызовов. Второе место заняли звонки от имени госорганов — 11%, третье место — звонки якобы от банков — 8%.

Республика Дагестан занимает второе место на Кавказе по количеству нежелательных звонков. Всего цифровая защита заблокировала более 11 миллионов нежелательных вызовов всех категорий, включая спам и потенциальное мошенничество. По словам директора МТС в Республике Дагестан Каремы Изиевой, только с начала года сервис избавил жителей региона от 5 лет нежелательных разговоров.

«Дагестанцам пытаются докучать как однозначно вредные звонки от телефонных мошенников, так и спамеры, которые своими разговорами крадут много времени. Так, например, только с начала этого года с помощью нашего решения мы уберегли дагестанцев от 5 лет неприятных разговоров. Это сэкономленное время наши абоненты потратили на более полезные вещи — общение с близкими, отдых и работу»,— прокомментировала Карема Изиева.

Тат Гаспарян