Жилому кварталу «РИДЗ» присвоили «Платину» по системе сертификации URBAN GRADE

ЖК «РИДЗ» прошел оценку URBAN GRADE, единственной системы сертификации новостроек в России, которая подтвердила соответствие проекта критериям бизнес-класса.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Жилому кварталу присвоен грейд «Платина» — это наивысшая оценка, подтверждающая продуманный подход компании к созданию современной, функциональной и комфортной городской среды.

Проект оценивается по 350 критериям, среди них концепция и планировка, инфраструктура, общественные пространства, экологичность и энергоэффективность, транспортная доступность и безопасность. Система сертификации учла все стороны проекта, отдельно выделяя обширную социальную инфраструктуру. В ЖК «РИДЗ» появится две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, библиотека и многоуровневые паркинги.

«Оценка экспертного сообщества подтверждает, что нам удается сочетать масштабные идеи с высоким уровнем реализации — это лучшая мотивация, чтобы продолжать поднимать планку на рынке недвижимости. DOGMA нацелена на развитие комплексного освоения территорий, создавая не просто жильё, а полноценные районы с качественным инфраструктурным наполнением», — рассказала Жанна Белянкина, вице-президент по маркетингу и продажам ГК DOGMA.

«Эксперты URBAN GRADE особенно отметили масштаб проекта — это «город в миниатюре» в формате каскадной застройки, с собственной мощной социальной инфраструктурой. Архитектурный почерк формируют лаконичные фасады, витражи и панорамное остекление, а уровень сервиса задают гранд-лобби с зоной ресепшн и персональный клуб для резидентов по принципу «один на очередь». Высокий класс проекта подтверждают и современные технологии: закрытая территория без машин, видеонаблюдение 24/7, контроль доступа BLE и вход по Face-ID1», — рассказала Ольга Хасанова, генеральный директор проектов URBAN.

Жилой квартал «РИДЗ» расположен на Ближнем Западном обходе, он занимает более 68 гектаров. Проект сочетает в себе баланс природы и урбанистики: закрытая территория с «умной инфраструктурой», бутиками, фитнесом и множеством зеленых зон в шаговой доступности.

URBAN GRADE — система сертификации, оценивающая качество жилой застройки и городской среды. Её цель — выделить проекты, которые задают новые стандарты комфорта, функциональности и устойчивости в градостроительстве. Система предусматривает несколько классов сертификации: «Комфорт», «Бизнес», «Премиум», «Элит» и три грейда: «Серебро», «Золото» и «Платина». Последний присуждается проектам, которые демонстрируют выдающиеся решения во всех категориях.

1 Face-ID — это технология биометрической аутентификации

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

ЖК Ридз

Рекламодатель и pастройщик:

ООО «СЗ КСАР»