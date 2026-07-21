Комнаты в Ижевске подешевели почти на 3,5% за первое полугодие

Средняя цена комнаты в Ижевске снизилась с января по июль на 3,4% — до 1,1 млн руб. за лот. По данным портала «Мир квартир», по стоимости такого жилья столица Удмуртии заняла 52-е место среди 70 крупных городов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Динамика по Ижевску идет вразрез с федеральным трендом: за первое полугодие цена комнаты в среднем по стране выросла на 3,3% — до 1,5 млн руб. Стоимость лота увеличилась в 49 городах из 70, сильнее всего — в Череповце (+24,7%), Мурманске (+18,5%) и Улан-Удэ (+17,2%).

«По сравнению с комнатами целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали немного больше — на 5,5% за “квадрат” и на 4,9% за лот. И это естественно, ведь спрос на них гораздо выше, чем на отдельные комнаты. Ну а коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут: всегда будут родственники, которые не могут полюбовно разделить завещанную квартиру и вынуждены продавать ее по частям. Находятся и покупатели, которым невмоготу “потянуть” отдельное жилье, и они решают “есть слона по частям”»,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.

Господин Луценко добавил, что, пока владение комнатой дает право на регистрацию в городе, такие объекты будут реализовываться на рынке недвижимости, а цены на них — колебаться в зависимости от конъюнктуры на вторичке.

1 кв. м комнаты в Ижевске за указанный период подешевел на 4,4% — до 71,5 тыс. руб. В среднем по стране, напротив, вырос на 4,3% — до 96,2 тыс. руб. Предложение такого жилья на рынке недвижимости за первое полугодие увеличилось на 25%.

Напомним, ввод жилья в эксплуатацию в Удмуртии сократился на 11% в первом полугодии — до 667 тыс. кв. м.