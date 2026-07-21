В Сочи возбудили уголовное дело после сообщений о насилии в детском саду

В Сочи следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело после сообщений о возможном применении физического насилия к воспитанникам одного из детских садов города. Расследование начали по поручению руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для возбуждения дела стали сведения, распространенные в медиапространстве. В публикациях сообщалось, что сотрудники дошкольного учреждения могли систематически применять физическое воздействие в отношении детей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 и 156 УК РФ — «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В рамках расследования следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники СК изъяли записи с камер видеонаблюдения в детском саду, в том числе для проверки информации о возможных аналогичных случаях.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и проверять полученные данные.

Мария Удовик