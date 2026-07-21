В Ростовской области средний чек на стройматериалы подорожал на 15%

В Ростовской области средний чек в магазинах стройматериалов и хозяйственных товаров с января по июнь 2026 года вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дончане стали тратить на товары для ремонта дома и строительства в среднем 7,7 тыс. рублей. При этом число покупок в сегменте в регионе сократилась на 9% за год. Отмечается, что рост среднего чека в условиях падения числа покупок свидетельствует о том, что жители региона стали реже покупать товары для ремонта и строительства, но тратить на это больше средств. Это может быть связано как с общим удорожанием стройматериалов, так и с изменением структуры спроса.

Соседние регионы демонстрируют схожую динамику роста чека, но разнятся по числу покупок. Так, в Краснодарском крае средний чек вырос на 17% (до 9,2 тыс. руб.) при росте числа покупок на 3%. В Ставропольском крае средний чек увеличился на 11% (до 7,8 тыс. руб.), а число покупок снизилось на 3%.

Константин Соловьев