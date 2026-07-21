В Петербурге умер основной акционер «Спецтранса» Константин Язев

В Санкт-Петербурге на 50-м году жизни умер основной акционер и стратегический руководитель АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"» Константин Язев. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Первый Спецтранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В компании отметили, что операционная деятельность предприятия продолжается в штатном режиме

Фото: spest1.ru В компании отметили, что операционная деятельность предприятия продолжается в штатном режиме

Фото: spest1.ru

В компании отметили, что операционная деятельность предприятия продолжается в штатном режиме.

Константин Язев работал в АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"» с 2003 года. За это время он прошел путь от заместителя начальника отдела эксплуатации до исполнительного директора, а в 2025 году возглавил совет директоров компании. В «Первом Спецтрансе» подчеркнули, что он внес значительный вклад в развитие предприятия и отрасли обращения с отходами, а также выразили соболезнования его родным и близким.

Карина Дроздецкая