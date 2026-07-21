Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге 26 июля

Церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым состоится 26 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил его пасынок, музыкант и шоумен Всеволод Москвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Шолохова не стало 18 июля в возрасте 67 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сергея Шолохова не стало 18 июля в возрасте 67 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сергей Шолохов умер 18 июля в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Он родился в Ленинграде и получил широкую известность как автор и ведущий программы «Тихий дом», а также одного из самых известных выпусков передачи «Пятое колесо» — «Ленин — гриб», ставшего знаковым телевизионным феноменом начала 1990-х годов.

Карина Дроздецкая