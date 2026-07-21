Минерализованные полосы Ставрополья проверят повторно из-за летнего зноя

Установившаяся в Ставропольском крае знойная погода впервые с начала сезона спровоцировала существенный рост угрозы ландшафтных возгораний. На еженедельной планерке во вторник, 21 июля, глава региона Владимир Владимиров констатировал это и незамедлительно поставил перед муниципальными руководителями конкретную задачу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Руководителям всех округов края предписано в срочном порядке повторно оценить состояние минерализованных полос и опашек — защитных противопожарных рубежей, опоясывающих леса и жилые территории. По словам губернатора, именно эти элементы инфраструктуры служат одним из ключевых барьеров на пути распространения огня.

«На Ставрополье пришли по-настоящему жаркие дни. Возрастает риск ландшафтных пожаров. Главам округов необходимо повторно проверить состояние минерализованных полос и опашек вокруг лесов и населённых пунктов. Это один из важных элементов защиты от распространения огня», — написал Владимир Владимиров.

Параллельно краевому Министерству природных ресурсов поручено совместно с муниципалитетами организовать дополнительный мониторинг лесного фонда и удостовериться в неукоснительном соблюдении всего комплекса требований пожарной безопасности.

Завершая обращение, губернатор призвал жителей региона к личной ответственности. «Прошу земляков тоже быть особенно внимательными при обращении с огнем. Берегите природу и соблюдайте правила пожарной безопасности», — добавил глава Ставрополья.

Проблема природных пожаров традиционно обостряется на юге России в летний период: засушливый климат и высокие температуры создают условия, при которых даже незначительный источник открытого огня способен спровоцировать масштабное возгорание.

Станислав Маслаков