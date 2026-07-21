Маршруты автобусов и трамваев изменятся в Петербурге из-за дорожных работ

В Петербурге временно изменят движение нескольких маршрутов общественного транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения движения будут временными

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Ограничения движения будут временными

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С 22 по 28 июля автобусы № 76 и № 227 будут следовать в объезд из-за работ на инженерных коммуникациях на четной стороне набережной Черной речки. При движении от станции метро «Пионерская» они поедут по Коломяжскому путепроводу, набережной Черной речки, Ланскому шоссе, Новосибирской и Торжковской улицам, а также улице Академика Крылова. На время работ на Ланском шоссе у набережной Черной речки организуют временную остановку.

Кроме того, 21 и 22 июля с 20:00 до окончания движения изменятся маршруты трамваев № 36 и № 41. Причиной станут аварийные работы на трамвайных путях. Трамвай № 36 будет курсировать между заводом «Северная верфь» и Стрельной, а маршрут № 41 — от Сенной площади до улицы Маршала Говорова.

Карина Дроздецкая