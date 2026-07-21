В Глазове организовали прием заявлений от пострадавших во время разлива Сыги

С 21 июля в Глазове начали принимать заявления от местных жителей, чьи дома и имущество пострадали при выходе реки Сыги из берегов. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Глазова Фото: администрация Глазова

Заявления на первом этаже школы №9 можно подать с 9:00 до 18:00 в будни. Форму и перечень необходимых документов можно найти на портале муниципалитета.

Напомним, ночью 14 июля в Глазове подтопило 11 улиц после подъема уровня воды в реке Сыга. Также был объявлен режим локального ЧС. К Глазову из районов Удмуртии стягивали аварийно-спасательную технику для борьбы с последствиями. Около было 30 человек эвакуировано. К 16 июля последствия ликвидировали. Вода ушла с проезжей части и пешеходных мостов, а жилые дома подключили к электроэнергии. Было подтоплено до 249 придомовых участков и муниципальные учреждения. К вечеру 15 июля вода почти полностью ушла из города.

Карина Пырина