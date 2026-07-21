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На Ставрополье продлили арест подозреваемым в хищении бюджетных денег

В Ставропольском крае обвиняемым по делу о хищении денег при проведении международной конкурс-премии продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты похитили не менее 1,9 млн руб. бюджетных средств, выделенные на подготовку и проведение международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Подозреваемые предоставили подложные квитанции к электронным авиабилетам не менее пятидесяти участников конкурс-премии, которые фактически не участвовали в конкурсе.

Кроме того, следствие полагает, что обвиняемые также похитили более 2 млн руб., выделенные в форме гранта краевого министерства молодежной политики для питания участников, предоставив подложные отчетные документы.

Суд продлил обвиняемым сроки содержания под стражей на два месяца.

Константин Соловьев

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