Суд рассмотрит дело о взятках за поверку вагонных весов в Ульяновске

Ульяновская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении инженера метрологического подразделения железнодорожной компании, 45-летнего жителя Пензы. Он обвиняется в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год инженер Пензенского участка Куйбышевского центра метрологии получил от представителей коммерческих организаций 280 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за выдачу свидетельств о положительной поверке вагонных весов, расположенных на территориях Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областей.

На этапе предварительного расследования автомобиль обвиняемого стоимостью более 750 тыс. рублей был арестован. Уголовное дело передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы.

Георгий Портнов