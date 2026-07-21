Ижевчанку обвинили в создании пирамиды и мошенничестве на 400 млн рублей

Уголовное дело жительницы Ижевска о мошенничестве (ст. 159 УК) на сумму свыше 400 млн руб. через создание строительной пирамиды направили в суд. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что фигурантка с 2019-го по 2023 годы совершила 233 преступления, обманув 240 человек. Обвиняемая предлагала знакомым и их родственникам вложить деньги в строительство домов и зданий в разных регионах России, обещая высокий доход — от 10% ежемесячно.

Потерпевшие вкладывали не только личные сбережения, но и кредитные средства, часть которых обвиняемая помогала оформлять через мобильные приложения. Однако полученные деньги злоумышленница не инвестировала, а выплачивала проценты предыдущим вкладчикам либо тратила на личные нужды.

Как сообщили в прокуратуре республики, уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска.

Карина Пырина