Власти Ставрополья перестроят топливную логистику на фоне кризиса

Правительство Ставропольского края приступает к реорганизации цепочки снабжения автозаправочных станций топливом. Соответствующее поручение губернатор Владимир Владимиров дал по итогам рабочего совещания в региональном кабинете министров, сообщила пресс-служба главы края и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Корень проблемы, по словам исполняющего обязанности министра промышленности края Имрана Айдамирова, кроется в вынужденных остановках работы нефтебаз в периоды объявления режима опасности беспилотных летательных аппаратов. В эти промежутки хранилища прекращают отгрузку нефтепродуктов, что порождает разрывы в цепочке доставки горючего до розничных точек реализации.

Ситуация с топливообеспечением обострилась ещё в июне: ряд заправок в регионе самостоятельно ввел ограничение на отпуск бензина. Формальных запретов на региональном уровне при этом не устанавливалось. Минпром Ставрополья впоследствии констатировал частичную нормализацию обстановки, оговорившись, что единичные затруднения на отдельных АЗС сохраняются.

В начале июля губернатор Владимиров публично признал факт нехватки горючего, объяснив ее истощением резервов на топливных базах. В качестве оперативной меры глава региона призвал муниципальные органы власти сократить эксплуатацию ведомственного транспорта и брать разрешение на выезды за пределы края. По расчетам краевых властей, подобный режим экономии позволит высвобождать порядка 3 тыс. тонн топлива ежемесячно. Законодательное собрание края поддержало инициативу: депутаты краевой думы на прошлой неделе проголосовали за сокращение служебных разъездов с целью снижения нагрузки на региональную топливную инфраструктуру.

Для устранения системных перебоев в снабжении губернатор поручил профильным ведомствам выработать обновленную логистическую модель и выявить резервные мощности, способные компенсировать вынужденные простои нефтебаз. Конкретные сроки реализации этих мер в официальном сообщении не указываются.

Станислав Маслаков