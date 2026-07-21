Полиция Ставрополья за полгода раскрыла 6,5 тысячи преступлений и изъяла 62 кг наркотиков

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю прошло расширенное заседание коллегии, на котором руководство ведомства представило итоги оперативной и служебной деятельности за первые шесть месяцев 2026 года. Совещание провёл начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Ключевым итогом отчетного периода стало сокращение общего числа зарегистрированных правонарушений на 16,4%. Примечательно, что позитивная динамика сохраняется в крае уже шестой год подряд. Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких деяний — в частности, убийств, разбоев и угонов автотранспорта. Суммарно сотрудниками ведомства предварительно расследовано свыше 6,5 тыс. уголовных дел.

В числе приоритетных направлений деятельности названы контроль в миграционной сфере и противодействие цифровой преступности. За отчетный период вынесено 380 решений об административном выдворении иностранных граждан, ещё почти 1,5 тыс. человек получили запрет на въезд в страну.

В сфере кибербезопасности зафиксировано около 4,8 тыс. IT-преступлений. Принимаемые на федеральном уровне законодательные меры в сочетании с региональными информационно-просветительскими кампаниями постепенно сдерживают рост этого вида противоправной деятельности.

Активная работа ведется и по линии противодействия наркоторговле: из незаконного оборота изъято более 62 килограммов подконтрольных веществ, а совместно с профильными ведомствами перекрыто 12 каналов поставки наркотических средств в регион.

По фактам экономических нарушений задокументировано порядка 1,5 тыс. преступлений. Повышена эффективность надзора в сфере реализации национальных проектов, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Ставропольская Госавтоинспекция возбудила свыше 1,6 млн дел об административных правонарушениях на дорогах, пресекла около 3,5 тыс. случаев управления транспортом в нетрезвом виде или отказа от медицинского освидетельствования. Реализация комплексного подхода к обеспечению дорожной безопасности позволила снизить число погибших и пострадавших в ДТП.

Полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе торжеств по случаю 81-й годовщины Победы, Кавказского инвестиционного форума и других публичных событий. Совокупная аудитория этих мероприятий превысила 2 млн человек.

Станислав Маслаков