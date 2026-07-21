МЧС предупредило петербуржцев о ливнях, грозах и сильном ветре 22 июля

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 22 июля. По данным ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дожди, грозы и до +17 градусов ожидаются в Петербурге 22 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Дожди, грозы и до +17 градусов ожидаются в Петербурге 22 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Синоптики рекомендуют учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность во время непогоды.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха днем не превысит +17 градусов. Осадки прогнозируются на протяжении всего дня, поэтому солнечной погоды в ближайшие сутки ждать не стоит.

Матвей Николаев