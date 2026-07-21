В Петербурге планируют запустить горячую линию для педагогов
В Петербурге планируют создать горячую линию для молодых педагогов, где начинающие специалисты смогут получать консультации опытных наставников. Об этом ТАСС сообщил член всероссийского сообщества наставников-просветителей Алексей Чибитько.
Платформа позволит молодым учителям задавать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
По его словам, платформа позволит молодым учителям задавать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. В частности, они смогут получить помощь по участию в конкурсах и другим рабочим вопросам, на которые не всегда удается найти ответ в своей образовательной организации.
Пилотный проект намерены запустить в Петербурге. В случае успешной реализации инициативу планируют распространить и на другие регионы России.