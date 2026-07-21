В Челябинске впервые пройдут гастроли Севастопольского театра оперы и балета

Севастопольский государственный театр оперы и балета 21 и 22 октября представит премьеру оперы «Алеко» Сергея Рахманинова на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки. Ранее коллектив не выступал на сценах Урала, сообщает пресс-служба учреждения.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Ильдар Абдразаков. Он исполнит и заглавную партию. Будут также задействованы Государственный симфонический оркестр Челябинской области и Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Дирижер — народный артист России Феликс Коробов. Премьерные показы в Челябинске пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», реализуемой ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры РФ. «Алеко» стал первой оперной постановкой севастопольского театра.

Виталина Ярховска