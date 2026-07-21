В Петербурге и Ленобласти выявили более 900 случаев хищения электроэнергии

С начала 2026 года специалисты «Россети Ленэнерго» выявили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 903 случая незаконного потребления электроэнергии. Общая сумма взысканий с нарушителей превысила 170 млн рублей, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Россети Ленэнерго» взыскали с похитителей электроэнергии более 170 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ «Россети Ленэнерго» взыскали с похитителей электроэнергии более 170 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Большинство нарушений — 501 случай — связано с самовольным подключением к электросетям без заключения договора. По этим эпизодам с потребителей взыскали 106 млн рублей за незаконное использование 14,4 млн кВт·ч электроэнергии.

Еще 402 случая касались безучетного потребления, в том числе вмешательства в работу приборов учета. Объем похищенной электроэнергии составил 12,5 млн кВт·ч, а сумма начислений — 64,4 млн рублей.

В компании напомнили, что за самовольное подключение предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются до 15–30 тыс. и 300–400 тыс. рублей соответственно.

Матвей Николаев