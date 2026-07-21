Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По данным властей, над городом работают силы ПВО. Таганрожцев призывают покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Местным жителям также напомнили о категорическом запрете на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны и возможных последствий атаки. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или по номеру службы экстренного реагирования — 112. Горожан призывают проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Милютинском районе после ночной атаки дронов загорелся лес.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд