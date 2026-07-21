Жителя Удмуртии будут судить по делу о детском порно с 11 подростками в Прикамье

Житель Удмуртии предстанет перед судом по уголовным делам о съемке детской порнографии и сексуальных контактах с несовершеннолетними в составе организованной группы в Пермском крае. Как сообщили в местном СУ СКР, обвинение также предъявлено двум жителям Чайковского.

Следствие считает, что организатор находил подростков для съемок, остальные арендовали квартиры в Чайковском и закупали оборудование. С мая 2024-го по июль 2025 года фигуранты привлекли к участию в съемках 10 девочек и 1 мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Готовые материалы организатор выкладывал на зарубежных площадках. Деньги от продажи контента получали в криптовалюте, которую затем обналичивали.

Всего в группу входило трое мужчин и одна женщина: организатор находится в международном розыске. Остальным в зависимости от роли предъявлено обвинение в привлечении подростков к съемкам в детской порнографии и обороте таких материалов (ст. 242.2, 242.1 УК), сношениях и развратных действиях с несовершеннолетними (ст. 134, 135 УК), а также легализация денежных средств (ст. 174.1 УК). Кроме того, одному из фигурантов вменяется совершение действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, с использованием его беспомощного состояния (ст. 132 УК).

Преступления раскрыли при участии следователей, криминалистов, сотрудников Интерпола, оперативников из МВД и Росгвардии. При обысках изъяли компьютеры, телефоны, съемочное оборудование и реквизит. Сейчас трое обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Карина Пырина