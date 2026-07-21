В Самарской области оставлен в силе приговор бывшему замминистра здравоохранения

Самарский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Самарской области Асланбеку Майрамукаеву. Речь идет о наказании за мошенничество и злоупотребление полномочиями, которое было назначено экс-чиновнику Кировским районным судом Самары в сентябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Преступление касалось закупок медоборудования для лечебных учреждений региона. Соучастниками Асланбека Майрамукаева стали бывший заместитель главного врача областной больницы имени Середавина Алексей Ошурков и предприниматели Сослан Дзансолов и Сослан Бериев. С последним, как выяснилось, Асланбек Майрамукаев учился в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете на факультете информационных технологий по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»).

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемые организовали закупки медоборудования для больницы имени Середавина, допуская к ним только две аффилированные компании. Это позволило заключить с подрядчиками контракты на сумму более 17,1 млн рублей по завышенным ценам и привело к ущербу бюджету в размере 9 млн рублей.

Кировский районный суд Самары назначил Асланбеку Майрамукаеву по совокупности преступлений 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. Алексея Ошуркова, Сослана Бериева и Сослана Дзансолова осудили на сроки от полутора лет до 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении и колонии общего режима. Также бывшему замминистра здравоохранения Самарской области вынесли еще два приговора за аналогичные преступления, и общий срок лишения свободы для него составил 12 лет. В апреле 2026 года сообщалось о том, что Асланбек Майрамукаев заключил с Минобороны контракт на участие в СВО и что он должен отправиться в зону проведения спецоперации.

Георгий Портнов