Задержан директор «Ярославского АТП»

В Ярославской области задержан исполняющий обязанности директора АО «Ярославское АТП» Иван Рытов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

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Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Иван Рытов

Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

АО принадлежит правительству региона, которое совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта выявило серьезные нарушения в работе главы компании.

«Рытова и нескольких коллег, связанных с этими нарушениями, уведомили об их увольнении. Имеющиеся сведения довели до правоохранительных органов. После этого Рытов был задержан за злоупотребление полномочиями»,— сообщил Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что любые коррупционные проявления в регионе будут жестко пресекаться.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Ярославское АТП» в 2025 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 138 млн руб. Господин Рытов возглавил предприятие в апреле 2026 года, сменив на посту и. о. директора Романа Тыбылаты. До назначения Иван Рытов работал заместителем директора ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», а ранее — в череповецком ПАО «Северсталь» огнеупорщиком и менеджером, а также в московском АО «Северсталь-менеджмент».

Антон Голицын