В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 22 июля
Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы
Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Во время грозы возможны порывы ветра.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.