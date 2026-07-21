Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 22 июля

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы

В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Во время грозы возможны порывы ветра.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд