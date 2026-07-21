В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 22 июля

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ В течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня в городе ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Во время грозы возможны порывы ветра.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Карина Дроздецкая