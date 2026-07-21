Банк «Центр-инвест» — первый российский банк, прошедший верификацию по Стандарту общественного капитала бизнеса

Банк «Центр-инвест» стал первым российским банком, успешно прошедшим независимую верификацию по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ). По итогам оценки банк включен в реестр организаций, чей вклад в достижение национальных целей развития и повышение благосостояния общества признан на федеральном уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс служба ПАО КБ «Центр-инвест» Фото: пресс служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Стандарт был утвержден Правительством РФ в 2025 году. Координатором системы верификации выступает автономная некоммерческая организация «Общественный капитал». Верификация проводилась по показателям, сгруппированным в шесть ключевых направлений, включая социальное благополучие, управленческую эффективность, экономические показатели и деловую репутацию. По результатам комплексной оценки верификаторы подтвердили системную работу банка в области устойчивого развития.

Приоритеты устойчивого развития закреплены банком на уровне стратегии «ESG-цифровизация 3.0», банк внедрил политику инклюзии и антикоррупционные программы, получил ESG-рейтинг ESG-2 (AA+) Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства достигает в банке 49%, доля закупок российских товаров — 93%, что отражает высокий экономический вклад банка в устойчивое развитие страны.

Банк проводит активную социальную политику и демонстрирует рост расходов на обучение сотрудников, снижение текучести кадров и активно развивает корпоративное волонтерство. Ежегодно проводит более 400 мероприятий по финансовой грамотности для жителей юга России.

Банк вносит весомый вклад в благосостояние общества — финансирует программы поддержки семьи, здравоохранения, спорта, включая сотрудничество с гандбольным и футбольным клубами, развивает культуру эндаумент фондов, участвует в экологических акциях и реализует проекты в области цифровой трансформации. На 01.04.2026 банк инвестировал в Национальные проекты 723,6 млрд рублей.

Статус первого российского банка, прошедшего верификацию по СОКБ, закрепляет за банком «Центр-инвест» позицию одного из лидеров в области ответственного ведения бизнеса. Банк продолжит последовательную реализацию принципов ESG-банкинга как основного драйвера развития.

ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, 344000, ОГРН 1026100001949 www.centrinvest.ru