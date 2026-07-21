Морской вокзал в Петербурге признали памятником регионального значения

Морской вокзал на площади Морской Славы в Санкт-Петербурге получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КГИОП включил Морской вокзал в реестр объектов культурного наследия

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ КГИОП включил Морской вокзал в реестр объектов культурного наследия

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Документом утверждены границы территории памятника и предмет его охраны. Под государственную защиту взято здание Морского вокзала, построенное в 1977–1982 годах и расположенное по адресу: площадь Морской Славы, дом 1, литера А.

В перечень охраняемых элементов вошли архитектурный облик семиэтажного здания с характерными балконами в виде парусов и двумя внутренними дворами, башни, шпиль со скульптурной композицией в виде сферы с парусником и звездой, а также крыша, парадная и винтовая лестницы, латунные поручни и элементы внутреннего декора.

Под охрану также попали декоративная композиция с часами, стилизованными под корабельный штурвал, ростр корабля и мозаичное панно «Роза ветров».

Матвей Николаев