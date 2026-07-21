В Петербурге безработные и женщины в декрете смогут бесплатно выучиться на кондитера

В Петербурге профессию кондитера включили в перечень востребованных на рынке труда. Соответствующее распоряжение подписало городское правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовку специалистов профинансируют из городского бюджета

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ Подготовку специалистов профинансируют из городского бюджета

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Теперь безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также пенсионеры, планирующие вернуться к работе, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по этой специальности. Подготовку специалистов профинансируют из городского бюджета.

Изменения внесены в перечень востребованных профессий, который был утвержден в январе 2025 года.

Карина Дроздецкая