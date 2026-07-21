В Казани на участке Оренбургского тракта начнутся поэтапные ограничения движения транспорта и пешеходов из-за прокладки водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно ограничат движение по Оренбургскому тракту

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Казани временно ограничат движение по Оренбургскому тракту

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 27 июля по 10 октября закроют тротуар в районе дома №23д. Проезд перекроют с 27 июля до 31 августа на участке у дома №24а, а затем ограничат движение с 19 августа по 6 сентября возле дома №24б.

Самые длительные работы запланированы для домов под номерами 26, 28 и 30. Движение по этому участку будет закрыто с 19 августа по 10 октября текущего года.

Влас Северин