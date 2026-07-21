В Самаре уничтожили более 2,2 тысячи единиц изъятого оружия и более 50 тысяч боеприпасов в июле
В июле в Самаре уничтожили 2,2 тыс. единиц ружей, карабинов, пистолетов, револьверов и более 50 тыс. единиц боеприпасов различного калибра. Об этом сообщает управление Росгвардии по Самарской области.
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Уничтожено было изъятое гражданское оружие и патроны, которые более полугода хранились на складе силового ведомства и не были востребованы владельцами. Также в их число вошло оружие, добровольно сданное гражданами на утилизацию.
Росгвардейцы деформировали основные части оружия с помощью специального оборудования, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования. Получившийся лом металла направят на переплавку на специализированное предприятие Приволжского округа.
С начала года это вторая партия уничтоженного оружия. В первом квартале специалисты службы вооружения утилизировали более 1,7 тыс. единиц гражданского оружия.