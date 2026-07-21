В Самаре уничтожили более 2,2 тысячи единиц изъятого оружия и более 50 тысяч боеприпасов в июле

В июле в Самаре уничтожили 2,2 тыс. единиц ружей, карабинов, пистолетов, револьверов и более 50 тыс. единиц боеприпасов различного калибра. Об этом сообщает управление Росгвардии по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ / Коммерсантъ Фото: Ъ / Коммерсантъ

Уничтожено было изъятое гражданское оружие и патроны, которые более полугода хранились на складе силового ведомства и не были востребованы владельцами. Также в их число вошло оружие, добровольно сданное гражданами на утилизацию.

Росгвардейцы деформировали основные части оружия с помощью специального оборудования, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования. Получившийся лом металла направят на переплавку на специализированное предприятие Приволжского округа.

С начала года это вторая партия уничтоженного оружия. В первом квартале специалисты службы вооружения утилизировали более 1,7 тыс. единиц гражданского оружия.

Руфия Кутляева