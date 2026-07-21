В Самарской области от укусов клещей пострадали почти 3,5 тыс. человек

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрирован 3481 пострадавший от укусов клещей. В это число входят 1047 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самарской области на наличие вируса клещевого энцефалита проверили 3088 экземпляров клещей, снятых с людей: РНК вируса выявлена в одном образце (0,03 %). Методом ПЦР на инфицированность боррелиями исследовано такое же количество клещей — ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 277 экземплярах (9 %).

Для защиты от клещей Роспотребнадзор рекомендует выбирать однотонную светлую одежду, заправлять брюки в сапоги или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Манжеты должны плотно прилегать к рукам, волосы следует убирать под головной убор или капюшон. Дополнительно одежду стоит обрабатывать аэрозольными средствами: акарицидными, репеллентными либо комбинированными.

Георгий Портнов