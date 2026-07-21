В Ульяновске из жилого дома эвакуировали 11 человек из-за пожара
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Ульяновске. Происшествие случилось в Засвияжском районе города на улице Артема. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
После поступления сигнала в службу спасения на место оперативно прибыли пожарноспасательные подразделения. Из здания эвакуировали 11 человек.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Открытое горение ликвидировали. Пожар полностью потушили.