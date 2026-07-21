В Петербурге почти подняли затонувший ярославский буксир

В Санкт-Петербурге подходит к концу операция по подъему со дна Невы затонувшего буксира «Капитан Ушаков», построенного на Ярославском судостроительном заводе. Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад» со ссылкой на генерального директора компании «Балтспецфлот» Андрея Шпигеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по подъему судна

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Работы по подъему судна

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Компания занимается работами по восстановлению плавучести буксира, затонувшего 9 августа 2025 года. Судно лежало на дне у причальной стенки Балтийского завода с креном 90°. Сейчас оно встало на киль и приведено в вертикальное положение, крен составляет 3°. Главная палуба вышла из-под воды.

«Чтобы выкренить судно и не повредить причальную стенку, пришлось разработать схему с гидравлическими горизонтальными домкратами. Их — восемь, каждый тянул 13 специальных очень прочных тросов. Тросы крепились к четырем траверсам, а от траверсы через блоки шли уже на корабль»,— рассказал «Ъ-Северо-Запад» генеральный директор компании «Балтспецфлот» Андрей Шпигель.

Чтобы поднять судно, водолазы загерметизировали имевшиеся отверстия. Сейчас началась откачка воды из корпуса. Специализированное судно откачивает масло, которое было обнаружено в одном из отсеков. После завершения этой работы буксир должен простоять три дня. Если вода не будет поступать, корабль передадут Ярославскому судостроительному заводу, который будет обследовать его и определять дальнейшую судьбу. Также предстоят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Планируется, что корабль вновь отправят в Ярославль.

«Я надеюсь, руководство завода примет решение не резать его на металлолом, а восстановить. Проще привести в порядок уже готовое судно — 97,3% готовности было. Я надеюсь, когда-нибудь он выйдет в Мировой океан и будет работать в интересах Военно-морского флота»,— рассказал Андрей Шпигель.

Как шла операция по подъему, смотрите в фотогалерее «Ъ-Северо-Запад».