В Самаре три пляжа признаны опасными для купания
В Самарской области зафиксированы пляжи с небезопасной для купания водой. Специалисты изучили пробы воды, и хотя возбудителей патогенной микрофлоры выявлено не было, в ряде локаций обнаружены отклонения по микробиологическим параметрам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В частности, нарушения качества воды были зафиксированы на пляжах набережной Самары — на участках первой и второй очередей, а также в районе Загородного парка. Проблемы выявлены и на городском пляже Отрадного на реке Большой Кинель, на пляже № 1 в Сызрани вблизи спасательной станции, а также на озере Лещево в Нефтегорском районе.
При этом по санитарнохимическим и паразитологическим показателям пробы воды соответствовали нормативам. Дополнительно эксперты проверили 63 пробы песка — они также отвечают гигиеническим требованиям по всем параметрам.
В связи с этим на пляжах установят соответствующие аншлаги, черный шар или плакат «Купание запрещено». Ведомство рекомендует ограничить купание в указанных местах до нормализации ситуации.