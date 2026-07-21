В Сочи количество пятизвездочных отелей выросло на 30% в 2026 году

В 2026 году в Сочи число пятизвездочных средств размещения увеличилось на 30% — с 26 до 34 объектов. Расширение произошло за счет открытия новых отелей, включая «Гранд Каскад», «Марина Гарден Сочи», бутик-отель «Пински» и «Дабл Три Бай Хилтон Сочи Красная Поляна». Современные пятизвездочные отели работают на федеральной территории «Сириус», самый крупный из них — «Мантера Суприм». Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Как отметил глава Сочи Андрей Прошунин, рост связан с высоким спросом на новые стандарты гостеприимства премиум-класса. Отельеры постоянно совершенствуют сервис, расширяя перечень базовых и авторских услуг. В летнем сезоне пятизвездочные отели участвуют в программе преференций, предоставляя гостям скидки и дополнительные комплименты.

В этом году завершается строительство нового пятизвездочного отеля под управлением корейской сети «Лотте» у пляжа «Ривьера» и «Поляна ПИК» в Красной Поляне. В следующем году после реновации откроется гостиница «Приморская» категории «пять звезд». В активной стройке сейчас находятся крупные современные комплексы «Алеан Спутник Фемили», «Сиалия», «Якорная Щель», «Медвежий угол», «Вера», гостиничный кластер в Аше.

Алина Зорина