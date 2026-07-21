В Таганроге к отопительному сезону готовы 560 из 1082 домов

В Таганроге продолжается подготовка к отопительному сезону. Из 1082 многоквартирных домов готовы 560 домов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К предстоящему отопительному сезону также готовы: 70 из 220 объектов социальной сферы — школ, детских садов и больниц и 25 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд. На плановый ремонт сейчас закрыты пять котельных: на ул. Л. Чайкиной, 23 — до 3 августа; на ул. Розы Люксембург, 52а — до 28 июля; в пер. Красный, 22а — до 29 июля; на ул. Бабушкина, 43 и ул. Петровской, 90 — до 26 июля.

Отдельное внимание уделяется котельной на улице Циолковского. Объект получил повреждение после ракетного удара по городу. По заключению научно-технического совета принято решение установить новую блочно-модульную котельную. Деньги на эти цели выделили из резервного фонда Ростовской области при поддержке губернатора региона Юрия Слюсаря. Подрядчик уже приступил к работам. Завершить строительство планируется до 10 октября.

На время проведения работ на площадке развернули временную котельную. Горячая вода поступает потребителям в полном объеме. Исключение составляет один многоквартирный дом, для подключения которого выполняются работы по переключению от магистральной сети горячего водоснабжения. Управляющая компания рассчитывает восстановить подачу горячей воды в этом доме до конца этой недели.

Мария Хоперская