Дело экс-министра дорожного хозяйства Челябинской области передано в суд

Завершилось предварительное расследование уголовного дела бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате. Материалы дела направлены в Советский районный суд Челябинска. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах. В Советском районном суде ее подтвердили.

В настоящий момент экс-министр находится под домашним арестом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего главу челябинского миндортранса задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 19 февраля прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).Помимо экс-министра, в деле еще 14 фигурантов, среди которых в том числе бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.