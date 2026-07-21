Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смертельная авария с мотоциклом произошла в Ломоносовском районе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Смертельная авария с мотоциклом произошла в Ломоносовском районе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Авария произошла днем 20 июля на 4-м километре трассы Ропша — Марьино. По предварительным данным, 33-летний водитель мотоцикла Honda столкнулся с автомобилем Dodge Ram.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 41-летний пассажир был госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Водитель автомобиля Dodge Ram, 48-летний мужчина, не пострадал. По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Матвей Николаев