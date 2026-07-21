Средний чек в магазинах стройматериалов Ростовской области увеличился на 15%

За январь — июнь 2026 года средний чек в магазинах стройматериалов и хозяйственных товаров Ростовской области увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные аналитического центра Чек Индекс компании Платформа ОФД приводит издание «Эксперт Юг».

Жители региона теперь тратят на товары для ремонта, дома и строительства в среднем 7764 рубля. При этом количество покупок в данном сегменте сократилось на 9%.

Аналогичная тенденция прослеживается и в соседних регионах, однако динамика числа покупок там различается. В Краснодарском крае средний чек вырос на 17% — до 9263 рублей, а количество покупок увеличилось на 3%. В Ставропольском крае средний чек поднялся на 11% — до 7815 рублей, тогда как число покупок снизилось на 3%.

Мария Хоперская