Разработчик из Самарской области представил Владимиру Путину проекты «Кулибин-клуба»

Командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов, уроженец Самарской области, представил президенту Владимиру Путину разработки «Кулибин-клуба» — объединения предприятий народного оборонно-промышленного комплекса. Презентация прошла в рамках осмотра главой государства выставки проектов Народного фронта перед вручением премии «Все для победы!».

Ключевым экспонатом стал макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», предназначенный для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны. Макет применяется в связке с имитатором радиолокационной цели. Одно из главных преимуществ разработки — простота сборки конструкции: это существенно ускоряет доставку и развертывание комплекса на выбранной позиции.

По словам Дмитрия Трифонова, макеты оснащены генераторами излучения помех, работающими на штатных частотах реальных систем. «После визуального обнаружения макета противник с помощью радиотехнических средств пытается запеленговать частоты, на которых должен работать „Панцирь“. Поэтому было принято решение, что в каждом макете „Панциря“ и в каждой РЛС есть генератор излучения помех на тех частотах, на которых должна работать эта станция либо „Панцирь“», — пояснил разработчик.

Дмитрий Трифонов выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Вместе с ним в зоне СВО служат его родные братья.

Георгий Портнов