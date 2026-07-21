24% жителей Ижевска готовятся просить повышения зарплаты в ближайшее время

24% опрошенных ижевчан готовятся просить прибавку к зарплате, еще 23% уже договорились об увеличении оклада. При этом 22% признались, что, несмотря на уверенность в недооцененности, настаивать на повышении не будут. Лишь 6% считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, следует из опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наиболее решительными в финансовых вопросах оказались молодежь и горожане с доходом выше среднего. Среди ижевчан до 35 лет 31% уже попросили прибавки, еще 30% планируют сделать это в ближайшее время. Также к руководству обращались за повышением 30% респондентов с доходом от 150 тыс. руб. в месяц и еще 33% вскоре готовы инициировать переговоры.

Среди тех, кто не намерен просить прибавку, 27% опрошенных называют причиной ограниченные жесткие тарифные ставки. 23% заранее уверены в бесперспективности переговоров. 16% заявили, что им проще найти новую работу. 8% респондентов не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании либо предпочитают ждать инициативы сверху. 9% называют главным препятствием жадность руководства, 7% — психологический дискомфорт.

Карина Пырина